Economia Mudança em bandeiras tarifárias alivia conta de luz, diz Aneel Área técnica da agência defende que corte em patamar amarelo compensará alta nos patamares vermelhos

A área técnica da Aneel (Agência Nacional de Energia Eletrica) defende que, mesmo com a proposta de aumento no preço das bandeiras tarifárias vermelha patamar 1 e patamar 2, o custo médio para o consumidor deve cair ao longo do ano, já que a bandeira amarela terá seu custo reduzido. A proposta será debatida em audiência pública até o dia 7 de maio, com o objetivo, segund...