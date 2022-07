Economia MP reduz impostos sobre alimentos, produtos para borracharia e ração para animais domésticos A alteração da Lei nº 1.201/2000 já está em vigor e vale até 31 de dezembro deste ano

O Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), editou na segunda-feira, 18, a Medida Provisória nº 20 (MP) que concede incentivo de 75% do crédito fiscal presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de vários alimentos e produtos. Conforme o documento, a alteração tem efeitos sobre o valor apurado do ICMS das operações com al...