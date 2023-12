Economia MP junto ao TCE aponta custos de R$ 16 milhões e pede ilegalidade de despesa para decoração natalina Representação do procurador Zailon Miranda também quer suspensão qualquer pagamento às fornecedoras e inspeção nos contratos. Confira a íntegra da representação ministerial.

Atualizada às 17h40 do dia 12/12 O Ministério Público de Contas, órgão que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) representou na 4ª Relatoria do tribunal pela ilegalidade da contratação para decoração natalina estimada em R$ 16,7 milhões e pede a suspensão dos pagamentos para três empresas fornecedoras. A representação mira duas adesões do mu...