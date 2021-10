Economia Movimento de passageiros em aeroportos e rodovias aumenta no feriado Uso de máscara está mantido em rodoviárias e aeroportos

O feriado prolongado do dia de Finados deve intensificar a movimentação de passageiros nos terminais rodoviários do país, fazendo com que o mês de outubro termine com 2,7 milhões de passageiros transportados. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati). De acordo com a associação, que reúne cerca de 100 em...