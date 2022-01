Economia Mourão diz que não há espaço no Orçamento para reajuste de servidores O vice não descartou que o governo recue do compromisso de fazer uma correção salarial apenas para policiais, como prometeu Bolsonaro

No dia em que entidades de servidores organizam um protesto para pedir reajuste de até 28,15% ao governo Jair Bolsonaro (PL), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou que não há espaço no Orçamento para contemplar a demanda das categorias. O vice também não descartou que o governo recue do compromisso de fazer uma correção salarial apenas para policiais, como p...