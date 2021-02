Economia Mourão diz que Bolsonaro 'vai tomar pau' recriando ou não auxílio emergencial Vice-presidente criticou nesta sexta-feira (12) a reação do mercado financeiro à previsão de recriação do auxílio emergencial.

Em uma linha semelhante à adotada no dia anterior pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) criticou nesta sexta-feira (12) a reação do mercado financeiro à previsão de recriação do auxílio emergencial. "Minha gente, a gente não pode ser escravo do mercado", disse Mourão ao chegar à Vice-Presidência. "O presidente ...