Economia Motoristas apontam incerteza salarial e de condições de trabalho para recusar contrato da Prefeitura Profissionais revelam insegurança na proposta da gestão, que conseguiu contratar apenas 102 dos 344 motoristas autorizados pela Medida Provisória

Falta de diálogo e de transparência sobre a transição do trabalho para no setor privado para a gestão municipal, sem aviso prévio, sem confirmação de data-base para maio e sobre as condições de trabalho estão entre os motivos que levaram diversos motoristas do sistema de transporte coletivo da capital a não assinar contrato com a prefeitura de Palmas, mesmo depois de, p...