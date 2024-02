Economia Morre o empresário Abilio Diniz, antigo dono do Pão de Açúcar, aos 87 anos Empresário começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e precisou voltar ao Brasil às pressas em um avião adaptado com uma UTI

Morreu neste domingo,18, o empresário Abilio Diniz, que criou um império com o Grupo Pão de Açúcar (GPA), aos 87 anos. Um dos maiores líderes do mundo corporativo brasileiro, Abilio estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com quadro de pneumonia. O empresário começou a passar mal durante viagem que fez a Aspen, no Colorado, Estados Unidos...