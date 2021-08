Economia Monitoramento da safra de grãos revela que ausência de chuvas é favorável para colheita do milho Para esse tipo de cultura, predomina no estado, o cultivo de milho segunda safra, plantado em sucessão à colheita da soja

A análise da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada no Boletim de Monitoramento Agrícola Cultivos de Verão e Inverno - Safra 2020/21, mostra que a ausência de chuvas se tornou favorável a outros setores, como as operações de colheita da segunda safra do milho segunda safra na região do Matopiba que integra os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e...