Análise da última edição deste ano do Boletim de Monitoramento Agrícola da Safra 2021/2022, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), aponta que o desenvolvimento dos cultivos de verão nos estados que integram a região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), além do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia, foi beneficiado por bons volumes de chuva. Há casos inclusive, em algumas regiões, onde o excesso de precipitação exigiu a interrupção e a redução no ritmo das operações de semeadura.

O levantamento destaca na safra 2021/2022, monitoramento das lavouras de soja na região do Matopiba. A semeadura está finalizada nos estados do Tocantins, Bahia, e em praticamente todo o Estado do Piauí.

Também aponta que no Tocantins, a semeadura do arroz pouco avançou, pois foi suspensa em determinado momento devido ao excesso de chuvas nas regiões produtoras. Até o momento foi semeada cerca de 80% da área total prevista e as lavouras já implantadas vêm apresentando bom desenvolvimento, no geral.