Economia Modelos de negócios no formato startup vêm crescendo no Tocantins e hoje já são mais de 50 ativas Levantamento mostra que a maior concentração dessas empresas no Estado são nos setores de mobilidade urbana (19%), educação e varejo com 11 %

Um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, que usa a tecnologia para o seu funcionamento. Assim são definidas as startups. De acordo com a plataforma TODI (Tocantins Digital), desenvolvida pelo Sebrae, atualmente existem no Tocantins 57 startups ativas, dessas 54% têm CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e 46% ainda não tem. No Estado...