Miracema e Formoso estão entre as principais microrregiões na quantidade ofertada de melancia

Levantamento do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) mostra que duas microrregiões do Tocantins figuram na relação entre as principais do país na quantidade ofertada de melancia para as Ceasas (Centrais de Abastecimento), analisadas em 2021. O levantamento analisa a comercialização exercida nos entrepostos públicos de hortigranjeiros, q...