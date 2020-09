Economia Ministro diz que cinco empresas de varejo e logística têm interesse em comprar Correios Dentre os nomes citados estão Magazine Luiza e os estrangeiros Amazon, DHL e Fedex

O ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD-RN), afirmou nesta quarta-feira (16) que cinco grupos estão interessados na compra do serviço postal dos Correios. Dentre eles estão Magazine Luiza e os estrangeiros Amazon, DHL e Fedex. A estatal está inscrita no programa de desestatização do governo federal mas, para sua venda, será preciso modificar a Constituição para p...