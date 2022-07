Economia Ministério Público processa prefeitura e imobiliária por loteamento irregular em Porto Nacional Órgão pede que responsáveis por loteamento Jardim Europa regularize sistemas de drenagem e abastecimento de água, sarjetas e rede de esgoto

O promotor de Justiça de Porto Nacional Luiz Antônio Francisco Pinto ingressou com uma ação civil pública nesta quinta-feira, 28, para obrigar uma imobiliária e o município vizinho à capital a sanar irregularidades em um loteamento de imóveis com mais de 1,5 mil lotes nas marges da TO-080, em Luzimangues. Um laudo técnico de engenheiro civil do Ministério Públic...