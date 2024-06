Economia Ministério da Pesca anuncia concurso com 264 vagas e salário de R$ 6.130 Postos são para candidatos com nível superior; taxa de inscrição é de R$ 62

O Ministério da Pesca e Aquicultura anunciou concurso para 264 vagas de nível superior em diferentes áreas da pasta e das superintendências federais. As inscrições serão abertas na segunda-feira (24), às 12h, e vão até 25 de julho, às 23h59, no site do Idecan (Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional). A taxa é de R$ 62. Leia Também: -...