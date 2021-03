Economia Ministério da Economia eleva projeções para a inflação em 2021

O Ministério da Economia manteve a projeção de crescimento para o PIB (Produto Interno Bruto) em 3,2% em 2021, apesar do avanço da pandemia de Covid-19 e da perspectiva de novos fechamentos de atividades. Já as projeções para a inflação subiram. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (17) pela Secretaria de Política Econômica (a SPE) do ministério e atua...