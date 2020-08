Economia Ministério da Economia autoriza home office para jovem aprendiz até o fim da calamidade O futuro do home office para os jovens aprendizes estava incerto desde que caducou a Medida Provisória que tratava do assunto

O futuro do home office para os jovens aprendizes estava incerto desde que caducou a Medida Provisória que tratava do assunto, mas o Ministério da Economia autorizou nesta segunda (10) que eles sigam trabalhando de casa até o fim do estado de calamidade. Em julho, a pasta havia distribuído um comunicado dizendo que os contratos alterados para a modalidade remota...