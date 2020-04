Em coletiva dada na tarde desta segunda-feira (6), o secretário-executivo da Casa Civil, Sérgio José Pereira, disse que o ministério ainda trabalha no calendário do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e Microempreendedores Individuais (MEIs).

A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira (3), com crédito extra de R$ 98 milhões.

O benefício será repassado por três meses e será pago em dobro para mulheres chefes de família (R$ 1,2 mil). Junto com a sanção da lei que cria a ajuda, o presidente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que abre crédito extra de R$ 98 bilhões ao Ministério da Cidadania para pagar o benefício. A medida tem vigência imediata mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias.