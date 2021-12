Economia Mineratins fecha acordo judicial com Aura, cede terras por 20 anos e mina de ouro é lançada em Almas Pelo acordo, Mineratins cede posse dos imóveis "Mateus Lopes" e "Paiol" para empresa Aura explorar mina de ouro por duas décadas no sudeste do Tocantins; confira os termos do acordo

Um acordo firmado entre a empresa Aura e do Governo do Tocantins no dia 6 de dezembro, que resultou em compromissos mútuos e a desistência de uma disputa judicial complexa pela propriedade de terras com potencial minerador permitiu que o empreendimento seja inaugurado na manhã desta quarta-feira, 8, com previsão de produzi entre 45 mil e 52 mil onças. Em junho deste ...