Economia Mineradora lança obras para mina de ouro a céu aberto em Almas nesta terça, 1º Aura anuncia que irá investir R$ 375 milhões com estimativa de gerar 700 empregos diretos no projeto do sudeste do Tocantins

Mineradora com origem no Canadá e gestão brasileira, a Aura irá lançar a pedra fundamental s do Projeto Almas, uma nova mina de ouro a céu aberto, nesta terça-feira, 1° de junho, em Almas (TO), a partir das 10 horas. Segundo comunicado da empresa, a fase de construção da mina irá gerar 400 empregos diretos e cerca de 1.200 indiretos e mais 300 diretos quando iniciar a...