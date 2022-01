Economia Milionários e bilionários pedem para pagar mais impostos Grupo com mais cem pessoas entre as mais ricas do mundo assinou uma carta aberta publicada durante o encontro virtual do Fórum Econômico Mundial

Mais de cem milionários e bilionários pediram, nesta terça (18), para que suas riquezas sejam taxadas. Autointitulados "Milionários Patriotas", o grupo com mais cem pessoas entre as mais ricas do mundo assinou uma carta aberta publicada durante o encontro virtual do Fórum Econômico Mundial, que começou na segunda (17). Os signatários --dentre os quais está a herd...