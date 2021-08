Economia Microempreendedores individuais inadimplentes podem ficar sem CNPJ Além de perderem o direito aos benefícios previdenciários, o empreendedor pode ser excluído do Simples Nacional

Os microempreendedores individuais (MEI) inadimplentes precisam regularizar a situação até o próximo dia 31, caso contrário, poderão perder o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Esse cancelamento faz com que o empreendedor seja excluído do Simples Nacional, fazendo com que o mesmo passe a ter mais dificuldades para acessar linhas de crédito, por exemplo. A gerent...