Metalúrgicos rejeitam proposta de acordo parcial da GM e mantêm greve em São Caetano do Sul

Os metalúrgicos da General Motors em São Caetano do Sul, no ABC paulista, recusaram nesta quarta-feira (13) proposta de acordo parcial fechada entre o sindicato e a empresa em audiência na Justiça do Trabalho na sexta (8). Com isso, a greve, iniciada no dia 1º, está mantida. A decisão contrária ao acordo, que previa a retomada da produção, foi tomada em assembleia realiz...