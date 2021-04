Economia Mesmo com novo auxílio emergencial, FecomercioSP prevê recuo nas vendas de abril Previsão aponta uma queda de 43% para as atividades consideradas não essenciais

Apesar da chegada do novo auxílio emergencial, a FecomercioSP projeta uma queda de 3% no faturamento do varejo paulista em abril, por causa da manutenção das medidas de restrição à circulação no estado. A retração acontece sobre uma base baixa, em relação a abril do ano passado, quando o país já enfrentava a quarentena, e o setor registrou queda de 23% na rec...