Economia Mercado prevê dólar mais alto neste ano e retoma aumento da inflação Expectativa de economistas consultados pelo Banco Central é que moeda americana encerre o ano cotada a R$ 5,30

Economistas consultados pelo Banco Central elevaram a previsão de cotação do dólar no fim deste ano de R$ 5,22 para R$ 5,30, segundo o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (22). Na sexta-feira (19), a moeda americana fechou em alta de 0,30%, cotada a R$ 5,60, com o apagão cibernético global minando a reação positiva do mer...