Economia Mercado imobiliário tem impulso e prevê crescimento de 8% no primeiro trimestre deste ano Associação credita alta a pouca opção de imóveis no mercado e a não correção dos preços por custos altos e a adesão a plataformas digitais

Mesmo com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, uma Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que em 2020, o mercado imobiliário foi um dos setores econômicos com maior geração de empregos, 10,7%. No primeiro ano da pandemia, o mercado imobiliário reagiu e registrou c...