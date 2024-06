Economia Mercado imobiliário fala em disparada dos preços de imóveis e aluguel após reforma tributária Estudo apresentado no evento pela Frente Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento Urbano Sustentável aponta que, no formato apresentado, o texto da reforma impactaria o aluguel de uma família mais do que dois anos inteiros de inflação controlada

Comprar e construir imóveis vai ficar inviável para muitos se o atual texto da reforma tributária não sofrer ajustes. A afirmação é de representantes do mercado imobiliário que se reuniram na manhã desta sexta-feira (28) no Seminário Real Estate, promovido pelo Lide. Pelos cálculos do setor, seria preciso aumentar em 15% o preço do imóvel para arcar com a nova carga ...