Economia Mercado imobiliário está aquecido no Tocantins, mas se mantém no virtual Setor precisou em todo País se atualizar e digitalizar; inovação também expandida ao Estado

A pandemia do coronavírus acelerou processos em todo o mundo e em diferentes áreas. Um dos segmentos que foi impactado foi o mercado imobiliário. O setor precisou se atualizar e se digitalizar, inovação também foi expandida ao Tocantins. Segundo uma pesquisa que mediu a 'Influência do Coronavírus no Mercado Imobiliário Brasileiro', realizada pela DataZAP+, do grupo i...