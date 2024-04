Redação Jornal do Tocantins

Nesta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal realiza o aguardado concurso 2.714 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 72 milhões. O sorteio está agendado para às 20h em São Paulo (SP).

No último sorteio, ocorrido na terça-feira (16), nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado. Mas uma aposta realizada em Araguaína teve sucesso ao acertar cinco números, garantindo ao sortudo o prêmio de R$ 55.368,20.

No sábado (13), uma aposta simples feita em Lagoa da Confusão também acertou cinco números e foi premiada com R$ 41.893,09.

Para participar, basta realizar uma aposta mínima no valor de R$ 5, podendo ser feita tanto em casas lotéricas quanto pela internet.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, às terças, quintas e sábados.

Confira como Apostar

As apostas podem ser feitas por maiores de 18 anos até as 19h (horário de Brasília), tanto nas lotéricas distribuídas pelo país quanto apor meio do site da Caixa Econômica Federal, acessível por meio de dispositivos como celular, computador ou outros aparelhos eletrônicos.

Premiação

De acordo com a Caixa Econômica, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, distribuídos da seguinte forma:

35% para os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% para os acertadores de 5 números (Quina);

19% para os acertadores de 4 números (Quadra);

22% acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

5% acumulados para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Acumulação

Em caso de ausência de acertadores em qualquer faixa, o valor acumula para o próximo concurso na respectiva faixa de premiação. É fundamental conferir o bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio, sendo que após esse período, os valores são destinados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Como Receber o Prêmio

O ganhador poderá receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deverá ser efetuado exclusivamente nas agências da Caixa, mediante a apresentação de comprovante de identidade original com CPF e o recibo de aposta original e premiado.

A Caixa também orienta que prêmios iguais ou superiores a R$ 10 mil sejam pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência bancária.