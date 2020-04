Economia Mega-Sena pode pagar R$ 20 milhões neste sábado Apostas podem ser feitas até as 19h no site das Loterias Caixa

O concurso 2253 da Mega-Sena será sorteado na noite deste sábado,18, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As seis dezenas premiadas serão sorteadas a partir das 20h. O prêmio está acumulado em R$ 20 milhões, e as apostas podem ser feitas até as 19h de hoje no site das Loterias Caixa. É possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 6...