O Concurso 2.419 da Mega-Sena deve pagar, neste sábado (16), o prêmio de R$ 10,5 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Ninguém acertou as seis dezenas no último concurso (2.418), realizado quarta-feira (13). Os números sorteados foram 02 - 11 - 19 - 27 - 57 - 60.