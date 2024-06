Economia Mega-sena: aposta de São Bento do Tocantins acerta cinco números e leva mais de 41 mil Os números 02-19-25-44-46-60. Ninguém acertou seis dezenas e o prêmio acumulou para 66 milhões

Uma aposta simples de São Bento do Tocantins, região do extremo norte do estado, acertou cinco números da Mega-Sena e foi premiada com R$ R$41.783,52 na noite desta terça-feira (18). O prêmio máximo não saiu para nenhum apostador e acumulou para mais de R$ 66 milhões. Os números sorteados no concurso 2.738 foram:02-19-25-44-46-60. Confira aqui todos os detalhes do sorteio. O prêmio acumulado em R$ 66.797.615,77 milhões será sorteado nesta quinta-feira (2...