Economia Mega-Sena: aposta de Lagoa da Confusão acerta cinco números e leva mais de R$ 41 mil Os números sorteados foram: 07 - 15 - 19 - 35 - 40 - 42. Ninguém acertou seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 66 milhões

Uma aposta simples de Lagoa da Confusão acertou cinco números da Mega-Sena e foi premiada com R$ R$41.893,09 na noite deste sábado (13). O prêmio máximo não saiu para nenhum apostador e acumulou para R$ 66 milhões. Os números sorteados no concurso 2.712 foram: 07 - 15 - 19 - 35 - 40 - 42. Confira aqui todos os detalhes do sorteio. O prêmio acumulado em R$ 66 milhões...