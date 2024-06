Economia Mega-Sena acumulada paga R$ 112 milhões neste sábado Aplicado na poupança, o valor rende mais de R$ 657 mil no primeiro mês

A Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado (7) R$ 112 milhões. O sorteio do concurso 2.734 será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube e no Facebook das Loterias. Caso apenas uma pessoa sortuda leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, terá uma renda média de R$ 657 mil por mês. Leia também: - Dó...