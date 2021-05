Economia Mega-Sena acumula, e próximo concurso deve pagar R$ 40 milhões Prêmio para acertadores de cinco dezenas fica em R$ 28,2 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.372 da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado (15) no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio ficou acumulado, e a estimativa para o próximo concurso é de uma bolada de R$ 40 milhões. O sorteio será na quarta-feira (19). A quina teve 128 acertadores...