Mega-Sena acumula e prêmio do próximo concurso vai a R$ 100 milhões

Nenhum apostador acertou os seis números da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira (13) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados no concurso 2.261 foram: 07 - 23 - 26 - 27 - 29 - 51. Na quina, 141 apostadores ganharam R$ 36.059,08. Os 10.502 ganhadores da quadra receberão o...