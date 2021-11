A Mega da Virada, concurso da Mega-Sena, recebe apostas a partir desta 3ª feira (16.nov.2021). Segundo a Caixa Econômica Federal, o concurso deve pagar R$ 350 milhões em 2021, o maior prêmio da história.

As apostas da Mega da Virada custarão a partir de R$ 4,50 e podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet. Há 3 formas de jogar na Mega da Virada pela internet:

- Aplicativo Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android;

- Portal Loterias Caixa;

- Internet Banking da Caixa, disponível para os clientes maiores de 18 anos com conta no banco.

Os apostadores podem marcar de 6 a 15 números, no voltante específico da Mega da Virada. Também é possível participar de bolões, com cotas de no mínimo R$ 10,00.



RENDIMENTO

O prêmio da Mega da Virada será sorteado em 31 de dezembro e não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas sorteadas, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertaram 5 dezenas e assim por diante.

Segundo a Caixa, se o prêmio de R$ 350 milhões sair para uma única pessoa, o vencedor terá um rendimento mensal de R$ 1,5 milhão caso aplique todo o valor na poupança da Caixa.

O rendimento pode ser ainda maior se o recurso for aplicado em outros investimentos. Em outubro, por exemplo, a poupança rendeu 0,36%, retorno inferior ao do Bitcoin (42%), do dólar (3,7%) e do ouro (1,5%).

Se preferir usar o prêmio para comprar imóveis, o ganhador poderá comprar 40 mansões de R$ 8,75 milhões cada.



MAIORES PRÊMIOS

Se confirmado, o prêmio de R$ 350 milhões será o maior já pago pelas Loterias Caixa. O recorde atual é de R$ 325 milhões –o valor do prêmio pago na última Mega da Virada, sorteada em 31 de dezembro de 2020.

Eis os maiores prêmios das Loterias Caixa:

R$ 325,2 milhões: Mega da Virada 2020

R$ 306,7 milhões: Mega da Virada 2017;

R$ 304,2 milhões: Mega da Virada 2019;

R$ 302,5 milhões: Mega da Virada 2018;

R$ 289,4 milhões: Mega-Sena regular em 2019.

Em 2020, a Mega da Virada também registrou um recorde de arrecadação para as Loterias Caixa. O concurso gerou R$ 1,17 bilhão, uma arrecadação 14,3% superior à da Mega da Virada de 2019, a maior até então.