Economia Medalhas de atletas olímpicos são isentas de imposto, mas premiação em dinheiro paga IR Congresso avalia livrar pagamento em dinheiro de tributação

Os atletas olímpicos do Brasil estão livres do pagamento de tributos sobre as medalhas trazidas das Olimpíadas de Paris. Os prêmios em dinheiro, no entanto, estão sujeitos ao Imposto de Renda, mas há uma proposta no Congresso para isentar os pagamentos feitos pelo COI (Comitê Olímpico Brasileiro).