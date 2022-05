Economia Mapa suspenderá a vacinação contra a febre aftosa no Tocantins a partir de novembro De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ação se dará também em outros cinco estados, além do Distrito Federal e faz parte do projeto de tornar todo o país livre da doença sem vacinação até 2026

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anunciou que irá suspender a vacinação contra a febre aftosa em seis estados e no Distrito Federal. A medida ocorrerá após a última etapa de vacinação prevista para novembro. As unidades da Federação integram o Bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PE-PNEFA) q...