Economia Mansueto confirma saída do governo e diz que vai fazer 'uma transição coordenada' Secretário do Tesouro Nacional, que também estava no governo de Michel Temer, revelou que deixa o cargo porque precisa descansar

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, se prepara para deixar o governo de Jair Bolsonaro. Segundo disse à Folha, desde o final do ano passado já pensava em deixar as funções públicas, mas adiou a saída por causa da crise do coronavírus. “Eu já vinha conversando com o ministro Paulo Guedes e há algumas semanas disse que anunciaria minha saída no final de...