Economia Mais de R$ 10 mil são repassados pelo Governo do Tocantins para a Saúde dos 139 municípios Investimento corresponde aos débitos até abril de 2020

Com o objetivo de quitar os repasses do fundo de saúde, o Governo do Tocantins repassou o investimento soma R$ 10.438.148,75 e corresponde aos débitos até abril de 2020, referentes aos valores pactuados, para os 139 municípios. O valor é para rede de saúde e prestar um serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) e pode ajudar os municípios aa organizar a presta...