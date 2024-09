Economia Mais de mil veículos serão leiloados em Palmas; saiba como participar Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar no site da empresa responsável e enviar os documentos especificados no edital

O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran) divulgou um edital para um leilão online de 1.587 lotes de veículos, que inclui tanto sucatas quanto veículos em circulação em Palmas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 6645, na sexta-feira (30). Para conferir o documento acesse aqui Leia também: - Oper...