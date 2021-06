Economia Mais de 9 mil tocantinenses devem receber a restituição do imposto de renda nesta quarta-feira, 30 Serão contemplados os contribuintes prioritários e pessoas que entregaram a declaração até 21 de março

No Tocantins, mais de 9 mil contribuintes devem receber a segunda parcela do Imposto de Renda, nesta quarta-feira, 30. Segundo a Receita Federal em todo o estado, 36.757 contribuintes aguardam receber as suas restituições nos quatro lotes restantes. O primeiro lote foi pago no dia 31 de maio. O pagamento é feito diretamente na conta bancária inform...