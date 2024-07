Economia Mais de 800 vagas de trabalhos estão disponíveis no Tocantins; veja como se candidatar Todas as oportunidades estão distribuídas nas nove unidades do Sine estadual

Mais de 800 vagas de empregos foram disponibilizadas em nove unidades do Sine estadual, para as principais cidades do estado como Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional. No quadro geral de vagas, as unidades do Sine de Palmas são 210 vagas em Palmas em diversas áreas. Já em Araguaína estão disponíveis 183 vagas, 164 em Gurupi, 83 em Porto Nacional, 4...