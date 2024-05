Economia Mais de 700 vagas de emprego estão abertas no Sine; confira Todas as oportunidades estão distribuídas nas 12 unidades do Sine estadual

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) está com 713 vagas de empregos no estado. Entre as oportunidades, cinco são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). No quadro geral de vagas, as unidades do Sine de Palmas são 197 vagas em Palmas em diversos setores, incluindo cinquenta vagas para consultor de vendas e 10 para repositor em supermercados. Já em Gurupi s...