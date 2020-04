Na última quinta-feira, 9, o governo federal começou a liberar os pagamentos do auxílio emergencial, renda no valor de R$ 600 para quem não possui nenhum salário ou é trabalhador informal. No Tocantins, cerca de 340 mil pessoas devem receber o benefício, conforme informou o superintendente da Caixa no estado, Cristian Freitas, em entrevista ao Jornal do Tocantins nesta sexta-feira, 10.

“Temos algumas estimativas, porque não conhecemos o público de informais e desempregados, informações que passaremos a ter a partir do cadastro no site. Mas, em linha de regra, temos 110 mil beneficiários do Bolsa Família e 230 mil dentro do Cadastro Único. Ou seja, mais de 340 mil pessoas são o público-alvo inicialmente, mas seguramente esse número vai aumentar”, estima o superintendente da Caixa no Tocantins.

Entre os que se enquadram nos três grupos que terão direito à renda emergencial estão os beneficiários do programa Bolsa Família, pessoas cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e trabalhadores autônomos, informais ou profissionais liberais. “Existe uma série de regras que interessado vai ter que se qualificar, entre elas não receber qualquer benefício, com exceção do Bolsa Família, não estar recebendo seguro desemprego ou pensões e aposentadorias, ou aqueles profissionais que estão trabalhando registrados”, explica Freitas.

O superintendente ainda destaca outros detalhes do auxílio: “Mulheres chefes de família terão direito a duas cotas do benefício, ou seja, R$ 1.200,00 a cada parcela. Se estiver qualificada, poderá receber então esse valor por três meses”.

Segundo as informações divulgadas pelo Governo Federal, os pagamentos devem seguir na próxima semana. “Vamos ter ‘rajadas’ ao longo da próxima semana com relação a essa primeira onda de pagamentos. A segunda parcela será paga ainda em abril, começando no dia 27, e a terceira a partir do dia 26 de maio”, explica Freitas.

Como ter acesso

Como as estratégias para o pagamento do auxílio emergencial estão casadas com a orientação de se manter o isolamento social, necessário nesse momento de disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19 e da pandemia mundial, a Caixa disponibilizou um aplicativo para que as pessoas se cadastrem para receber os R$ 600 e não se dirijam até as agências bancárias.

“Se a pessoa não tem planos de dados de internet, não tem problema, pois o aplicativo é totalmente gratuito. As operadoras de telefonia permitem baixar e o tamanho do aplicativo é muito baixo, então a pessoa consegue se auto atender pelos canais disponibilizados”, alerta Freitas, ressaltando que nas agências não é possível realizar nenhum tipo de cadastro.

Veja mais detalhes sobre o pagamento da renda emergencial clicando aqui.