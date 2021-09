Economia Mais de 34 mil tocantinenses precisam fazer a prova de vida do INSS Aposentados e pensionistas que não fizerem o procedimento até o fim do prazo, poderão ter o pagamento suspenso por falta de atualização cadastral

A prova de vida é realizada todos os anos nas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e nos bancos onde o segurado recebe o auxílio-doença ou a aposentadoria. No Tocantins, 34.925 pessoas precisam fazer a prova de vida. De acordo com o INSS, desde o ano passado, 180.320 beneficiários no Tocantins (sendo 121.136 este ano e 59.184 no ano passado), já fiz...