Economia Mais de 300 mil deixaram de sacar abono salarial de 2019 Os trabalhadores ainda podem retirar o dinheiro

O abono salarial é um direito do trabalhador inscrito no PIS, que pode receber uma remuneração de até 1 salário mínimo, referente aos meses trabalhados no ano anterior. Esse dinheiro pode ser de grande ajuda. Mesmo assim, mais de 300 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono a que têm direito referente ao ano de 2019. São R$ 208,5 milhões nos cofres d...