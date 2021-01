Economia Mais de 3,4 milhões de trabalhadores podem sacar abono do PIS 2021 Caixa e Banco do Brasil liberam novo lote; benefício varia de R$ 92 a R$ 1.100

A Caixa Econômica e o Banco do Brasil começam a pagar, nesta terça-feira (19), mais um lote do abono salarial do PIS/Pasep 2020/2021. No caso do PIS, liberado pela Caixa, o pagamento começa a ser feito para mais de 3,4 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Ao todo, diz o banco, serão disponibilizados R$ 2,75 bilhões. O saque pode ser realizado até 30...