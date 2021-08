Economia Mais de 18 mil contribuintes no Tocantins serão beneficiados no 4º lote de restituição Receita Federal abriu as consultas nesta terça-feira e os créditos serão feitos no dia 31 de agosto

A Receita Federal liberou nesta terça-feira, 24, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física. Somente para o Tocantins serão 18.213 contribuintes beneficiados, que receberão ao todo R$ 26.206.813,48. Para a Primeira Região Fiscal que inclui os estados do Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, serão 3...